João Almeida sem medo do Stelvio: «Sei que posso ficar para trás, mas gosto dessa subida»

Com as alterações provocadas pela pandemia, que ditou o cancelamento da passagem pelo França, a etapa de quinta-feira do Giro'2020 poderá ser um dos últimos grandes testes à camisola rosa de João Almeida. E aí não há volta a dar: a subida ao Stelvio será a grande definição de quem tem pernas para ganhar a prova. Ora, mesmo assumindo que poderá acusar a exigência, o ciclista luso não parece ter medo do desafio.





"Na verdade gosto dessa subida. Sei que posso ficar para trás aí, mas gosto dela. Creio que é uma excelente subida. No final de contas espero apenas que o mais forte ganhe", disse o ciclista português da Deceuninck-QuickStep, que esta quarta-feira teve ao seu lado, no papel de gregário (de luxo), um Fausto Masnada que se assumiu contente com a forma como a prova tem sido gerida."Estamos mais do que satisfeitos. Estamos na frente da corrida, por isso temos de correr de uma forma defensiva. Não faz sentido atacar. Temos de controlar as coisas e foi isso mesmo que fizemos", declarou o italiano, décimo classificado, a 4.26 minutos do seu companheiro de equipa.Quanto a Davide Bramati, diretor desportivo da equipa, a estratégia foi já lançada. "Vamos tentar controlar os melhores", declarou o patrão de Almeida, à RAI.