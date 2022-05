João Almeida tenta brilhar em corrida ao 'sprint': siga a 11.ª etapa do Giro em direto

há 44 min 10:55

Biniam Girmay, ciclista eritreu, levou para casa uma vitória histórica na 10.ª etapa da Volta a Itália, realizada esta terça-feira, ao tornar-se o primeiro africano negro a vencer uma etapa nas Grandes Voltas. Porém, o final não foi... tão feliz como desejava.



Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) acabou por desistir do Giro após um episódio que não se vê todos os dias: o eritreu celebrava a vitória quando acertou com uma rolha de espumante num olho. Os exames médicos revelaram uma hemorragia na câmara anterior do seu olho esquerdo, impossibilitando o ciclista de participar na etapa de hoje.



Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) foi 2.º colocado e Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) fechou o pódio.



João Almeida (UAE Emirates) terminou na 9.ª posição e ocupa o 2.º lugar da geral, apenas atrás do camisola rosa Juan Pedro López (Trek-Segafredo).



Quanto aos restantes portugueses: Rui Costa foi 123.º (49.º na geral) e Rui Oliveira 133.º (146.º na geral).