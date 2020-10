João Almeida tenta ainda subir ao 4.º lugar: siga em direto a última etapa do Giro

13h28 - Miles Scotson (Groupama-FDJ) lidera com o tempo de 17'57 minutos.





13h15 - Matthias Brändle (IAM Cycling) com o melhor tempo: 18'27 minutos.O português Ruben Guerreiro, que hoje será consagrado rei da montanha, começa o seu contrarrelógio às 14h20.12h59 -Jon Dibben termina o seu contrarrelógio com 19 minutos e 29 segundos.Até ao 10.ª classificado da geral, os ciclistas vão saindo com um minuto de diferença. A partir das 14h45, com Hermann Pernsteiner a sair como 10.º da geral, o tempo entre as asídas será de três minutos. João Almeida parte às 15 horas.12h40 - Jon Dibben (Lotto Soudal) é o primeiro a partir para o 'crono'. Começa a última etapa do Giro'2020.- A última etapa do Giro (contrarrelógio) irá ter o primeiro ciclista a partir às 12h40.- Já Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley, que ontem discutiram a vitória da 20.ª etapa, são os últimos a disputar o 'crono', estando separados por milésimos de segundos. É a discussão do Giro até ao último momento!- Ainda antes de João Almeida ir para a estrada, será a vez de Ruben Guerreiro (EF Pro), que hoje será consagrado rei da montanha, iniciar o seu contrarrelógio.- João Almeida, o ciclista português da Deceuninck–Quick-Step que durante 15 dias andou de rosa, inicia hoje o contrarrelógio com a possibilidade de subir na classificação geral, depois de ontem se ter aproximado do 4.º lugar - está a 23 segundos.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto da última etapa do Giro'2020, um contrarrelógio individual de 15,7 quilómetros.