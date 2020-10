João Almeida tenta segurar camisola rosa: siga em direto a 15.ª etapa do Giro

11h22 - Ruben Guerreiro tenta deixar o pelotão e colocar-se em perseguição ao grupo fugitivo. O ciclista português da EF Pro, líder da montanha, procura não perder a frente da corrida em busca dos pontos para segurar a camisola azul.





11h20 - Pelotão diminiu o ritmo e o grupo com os 12 fugitivos - Andrea Vendrame, Luca Chirico, Manuele Boaro, Mark padun, Nathan Haas, Daniel Navarro, Thomas Gendt, Mathew Holmes, Davide Villella, Rohan Dennis, Giovanni Visconti e Edoardo Zardini - ganha vantagem de 1 minuto e 40 segundos.11h10 - Grupo da frente tem apenas 13 segundos de vantagem.10h58 - Grupo fugitivo está a 22 segundos.O português João Almeida conta, uma vez mais, com o apoio dos pais nesta 15.ª etapa, que termina no alto da montanha. E é precisamente na meta que hoje Dário Gomes e Patrícia Almeida estarão à espera do camisola rosa.10h48 - Andrea Vendrame, Luca Chirico, Manuele Boaro, Mark padun, Nathan Haas, Daniel Navarro, Thomas Gendt, Mathew Holmes, Davide Villella, Rohan Dennis, Giovanni Visconti e Edoardo Zardini formam o grupo de fugitivos... que aos km 16 soma 30 segundos de vantagem sobre o pelotão.10h46 - Segundo a organização, o ciclista da EAU Juan Sebastián Molano não se apresentou na partida da etapa. Saíram para a estrada 141 ciclistas.10h33 - Um grupo com 12 ciclistas tenta colocar em fuga desde o início da etapa... seguem com 8 segundos de vantagem sobre o pelotão.

185km, 3 GPMs of Cat 2 and the climb up to Piancavallo.

We go up at the #Giro. Who will wear the Maglia Rosa at the end of the day?



— Giro d'Italia (@giroditalia) October 18, 2020

10h28 - Começa a 15.ª etapa: 185 quilóemtros entre a Base Aérea Rivolto e Piancavallo.- Há 12 dias que João Almeida parte na liderança do Giro, tem mostrado que é um dos candidatos à vitória, mas ainda está longe de festejar. Este domingo disputa-se, a 15ª etapa, que antecede o segundo dia de descanso, e que surge como 'aperitivo' de uma terceira semana de alta montanha.- A tirada de hoje tem quatro contagens de montanha, sendo que a última é de primeira e coincide com a meta: trata-se de uma subida de 14,3 km, com percentagem média de inclinação de 7,8, sendo a parte inicial a mais difícil, com rampas que chegam aos 11,2 de inclinação.- João Almeida tem-se defendido bem, mas tem de estar à espera da reação dos adversários, que quererão dar outra imagem hoje na montanha.- Ontem, no contrarrelógio individual, o ciclista português da Deceuninck-Quick-Step ganhou tempo à concorrência direta.