João Almeida tenta segurar camisola rosa: siga a 17.ª etapa do Giro em direto

11h15 - Faltam 2 km para a primeira contagem de montanha e Ruben Guerreiro vai tentar somar pontos para recuperar a camisola azul. Na classificação de montanha, o português segue no 2.º lugar com menos 30 pontos do que Giovanni Visconti, que não surge entre os fugitivos.



11h07 - Ao km 55, o grupo da frente aumenta a vantagem para o pelotão, que segue a 4 minutos e 45 segundos.



10h57 - Ao km 51, Geoffrey Bouchard junta-se ao grupo da frente, onde segue o português Ruben Guerreiro. O pelotão, com o camisola rosa, perde 2 minutos para os 19 fugitivos.



10h48 - Rúben Guerreiro segue no grupo fugitivo ao km 49. O português já ontem tinha afirmado que irá fazer tudo para tentar recuperar a camisola azul. Visconti, o atual líder da montanha, não segue neste primeiro grupo. O pelotão, com o camisola rosa João Almeida, perde 44 segundos para a frente da corrida.



10h37 - Grupo de 18 ciclistas, que inclui o português Ruben Guerreiro (2.º classificado da montanha), adianta-se e segue a 35 segundos do pelotão, onde está o camisola rosa João Almeida. Pelo meio, Alessandro Tonelli sozinho tenta chegar ao grupo da frente da corrida.



10h28 - Ao km 42 o pelotão alcança o grupo de cinco ciclistas que tentou a fuga.



10h21 - Um grupo de cinco ciclistas - Mattia Bais, Jonathan Caicedo, Sander Armée, Dario Cataldo e Davide Villella - desloca do pelotão, que segue a 31 segundos.



10h19 - O pelotão começa a subir para encontrar a primeira contagem de montanha em Forcella Valbona, ao km 61,2.



10h08 - Já foram percorridos 31 km: ritmo mantém-se elevado e o pelotão segue junto.



10h04 - Ao km 24 o pelotão mantém-se compacto, seguindo a bom ritmo.



9h49 - Segundo a organização da prova, 136 ciclistas começam a 17.ª etapa: são 203 km entre Bassano del Grappa e Madonna di Campiglio, com três contagens de montanha de primeira categoria, a última delas a coincidir com a meta.





Os vários dias de alta montanha serão o teste "muito difícil" que João Almeida está ciente que tem pela frente, chegando aos 14 dias a liderar a 'corsa rosa' e a pensar em Milão, no domingo, jornada de encerramento da 103.ª edição.





Some pictures to get you in the mood for stage 17 of the #Giro. pic.twitter.com/UmfeUEE89i — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 21, 2020

9h30 - Começa a etapa desta quarta-feira!- A 17.ª etapa liga Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio, num percurso de 203 km. O pelotão terá pela frente uma etapa de montanha muito dura. "Estou confiante mas também estou preparado para o pior. Tudo pode acontecer", afirmou ontem João Almeida.- Bom dia, seja bem-vindo a mais uma etapa da Vota a Itália. João Almeida parte para a 17.ª etapa na liderança da prova, com 17 segundos de vantagem sobre Wilco Kelderman (Sunweb), o seu rival mais direto.