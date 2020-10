João Almeida tenta segurar camisola rosa: siga em direto a 18.ª etapa do Giro

10h02 - Contagem de montanha em Campo Carlo Magno



Ruben Guerreiro é o primeiro a passar e soma 18 pontos

Ben O'Connor (8 pts)

Dario Cataldo (6 pts)

Stéphane Rosseto (4 pts)

Joe Dombrowski (2 pts)

Domen Novak (1 ponto)





The climbs never stop! 207 km without a pause from Pinzolo to Laghi di Cancano, the Altitude Profile of Stage 18



09h59 - Ao Km 11,5 o grupo da frente é composto por 24 ciclistas, incluindo Ruben Guerreiro que tentará atacar o máximo de pontos em Campo Carlo Magno, contagem de montanha de 2.ª categoria.09h55 - Ruben Guerreiro, Matthew Holmes, Einer Rubio, Ben O'connor e Joe Dombrowski formam o grupo que lidera a corrida.09h42 - Ao km 7 o pelotão já é extenso.A etapa começa com uma subida de 1.681 metros até Campo Carlo Magno, com a primeira contagem de montanha (2.ª categoria). Ruben Guerreiro está na liderança do grupo juntamente com Ben O'Connor, vencedor da etapa de ontem.Os pais do português João Almeida continuam a acompanhar o filho no Giro e esta quinta-feira mostraram já estar em Stelvio, onde a chegada da etapa será a 2700 m de altitude.09h23 - Começa a etapa! Segundo a organização da prova, partiram 135 ciclistas. Giovanni Visconti não está em prova. O ciclista da Vini Zabù Brado-KTM, era 2.º no prémio da montanha, atrás do português Ruben Guerreiro.09h15 - A etapa desta quinta-feira está prestes a começar!09h02 - A etapa rainha promete emoções fortes com quatro contagens de montanha. Se nas duas primeiras não se esperam ataques à rosa, o mesmo não se poderá dizer no Passo dello Stelvio a apenas 30 km da meta.- A 18.ª etapa tem início marcado para as 9h15 (hora de Portugal continental).- Serão 207 km entre Pinzolo e Laghi di Cancano. Será uma das derradeiras hipóteses em plenos Alpes para o ataque à liderança de João Almeida, que ontem controlou a tirada como um lorde , chegando no grupo dos candidatos, incapazes de pôr em causa a superioridade do chefe de fila da Deceuninck-Quick-Step."Tentámos tudo para forçar o João Almeida, mas a subida não era suficientemente dura e ele não vacilou. Não desistimos, pois a 18ª etapa vai ser importante", considerou Kelderman, ciclista da Sunweb que segue no 2.º lugar da geral, a 17 segundos do português.De referir também ontem Ruben Guerreiro recuperou a camisola azul, partindo hoje novamente como líder da montanha.- Hoje na 18.ª etapa, o português, de 22 anos, vai defender a camisola rosa em plena ‘Cima Coppi’, o ponto mais alto, na passagem pelo Passo dello Stelvio – uma categoria especial que antecede a chegada em alto de 1ª categoria –, a 2.758 metros acima do nível do mar.- Bom dia, seja bem-vindo a mais uma etapa da Vota a Itália. João Almeida segue na liderança do Giro pelo 15.ª dia consecutivo.