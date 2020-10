João Almeida tenta segurar liderança do Giro'2020: siga a 12.ª etapa em direto

We start from Cesenatico to come back. In the between 5 GPMs. Don’t miss Stage 12!



Si parte da Cesenatico e si arriva a Cesenatico. In mezzo 5 gran premi della montagna. Non prendete impegni, c'è la Tappa 12!



Powered by @GarminItaly#Giro pic.twitter.com/ICwVyXGhwn