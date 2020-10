João Almeida supera queda e vai para o quarto dia de camisola rosa

João Almeida passou mais uma etapa sem perder a camisola rosa no Giro, depois de esta quinta-feira ter chegado integrado no pelotão (25º) no final da sexta etapa, entre Castrovillari e Matera, na distância de 188 quilómetros.





O ciclista da Deceuninck-Quick Step vai assim para o quatro dia na liderança da Volta a Itália, isto apesar de ter tido um percalço, ao ver-se envolvido numa queda no meio do pelotão, a cerca de 40 quilómetros da meta. Apesar do susto, o jovem de 22 anos recuperou e rapidamente se juntou ao pelotão.A sexta etapa foi discutida ao sprint, com o campeão francês Arnaud Démare (Groupama) a bater o australiano Michael Matthews (Sunweb).