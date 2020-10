Principal adversário desvaloriza tempo perdido para João Almeida no Giro: «Não fará diferença»

Wilco Kelderman foi um dos ciclistas que acabou surpreendido pelo fulminante ataque de João Almeida no final da etapa 16 do Giro'2020, mas a verdade é que os dois segundos perdidos para o ciclista português da Deceuninck–Quick-Step não parecem incomodar em demasia o holandês. Em declarações à estação televisiva NOS, após a etapa desta terça-feira, o ciclista da Sunweb até chega ao ponto de desvalorizar o facto de Almeida lhe ter ganho tempo e ter aumentado para 17 segundos a diferença na luta pela rosa.





Ataque de João Almeida deixa concorrência 'colada ao chão': final de etapa incrível no Giro Ataque de João Almeida deixa concorrência 'colada ao chão': final de etapa incrível no Giro

A carregar o vídeo ...

"Foi um dia longo e hoje não andámos muito rápido. Até teria agradecido se tivessem andado mais rápido, pois seria algo benéfico para mim. A subida não era muito longa, mas inclinada e explosiva. Sei que o Almeida tem essa explosividade, mas no final de contas não importante. O mais importante de tudo era passar bem este dia. Amanhã e depois teremos duas etapas muito difíceis. Perder dois segundos aqui não fará diferença, já que teremos ainda pela frente etapas acima dos 200 quilómetros com subidas bem longas. Isso será totalmente diferente", considerou o holandês, aos microfones do canal NOS.