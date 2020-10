Nibali: «Não sei até onde pode chegar o João Almeida, talvez nem ele saiba...»

Atual quinto colocado do Giro'2020, Vincenzo Nibali diz-se em boa posição à entrada da segunda semana para ganhar a 'sua' Volta, mas assume que nas contas da geral surge agora um nome inesperado, de quem ninguém sabe bem o que esperar: o português João Almeida.





"Até agora o Giro foi tático, com pouco espaço para ataques, mas digo sempre que devemos avaliar a situação dia após dia e as táticas podem desbloquear-se da noite para o dia. Olhando à classificação, a minha posição é boa. Não me posso centra apenas no Fuglsang, porque também há a ter em conta o Kelderman e o Kruijswijk. É difícil fazer uma comparação entre todos os meus adversários. O Kelderman foi aquele que causou melhor impressão na primeira semana; o Jakob Fuglsang também está a fazer as coisas bem. E não sei se o [João] Almeida será perigoso até Milão, talvez nem ele saiba onde pode ir. Sabemos muito pouco sobre ele, mas no futuro saberemos", previu o 'Tubarão'.