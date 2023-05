O perfil e a ordem de partida para o contrarrelógio decisivo do Giro'2023

O perfil do contrarrelógio

Ainda há uma etapa no domingo, mas a decisão da vitória no Giro'2023 está reservada para sábado, num contrarrelógio de apenas 18,6 quilómetros que pode ainda provocar uma enorme volta na classificação final. Tudo por causa do perfil em ascensão dos quilómetros finais até à meta no Monte Lussari, onde Geraint Thomas, Primoz Roglic e João Almeida irão lançar as últimas cartas em busca do triunfo. Thomas lidera, mas o esloveno e o português estão à espreita.O contrarrelógio, com um final super exigente, contará com um procedimento de partida diferente do habitual, já que o pelotão será dividido em três grupos, que serão separados entre si em 45 minutos. O primeiro corredor sairá para a estrada pelas 11:30 locais (10:30 de Lisboa), com o primeiro grupo a ser fechado às 12:14 (hora italiana). O segundo arranca pelas 13:50, com José Joaquín Rojas, e fecha pelas 14:29, com Edoardo Zambanini.O derradeiro, onde entra João Almeida, que como se esperava será o antepenúltimo a sair para a estrada, inicia-se pelas 16:05 locais, com Bob Jungels. Almeida partirá pelas 17:08 italianas, menos uma hora em Portugal.15:47 - Laurens De Plus15:50 - Andreas Lekenssund15:53 - Lennard Kãmna15:56 - Thymen Arensman15:59 - Thibaut Pinot16:02 - Eddie Dunbar16:05 - Damiano Caruso16:08 - João Almeida16:11 - Primoz Roglic16:14 - Geraint Thomas