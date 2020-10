Pais de João Almeida exultam: «Trouxe alegria à vida das pessoas»

Os pais de João Almeida voltaram a Itália para acompanhar os últimos dias do Giro e não escondem o orgulho na prestação do filho. Este sábado, viveram mais um dia de grandes emoções, testemunhado por Record em Sestriere, final da 20.ª etapa.





"Sofremos sempre um pouco, sabendo que ele estava a tentar escapar na frente. É emocionante e faz-nos vibrar com ele", disse-nos, emocionada, a mãe, Patrícia, que no final das etapas procura sempre chegar à fala com o ciclista de Deceuninck-Quick-Step, nem que seja por breves instantes."É difícil falar com ele, mas conseguimos sempre trocar umas palavrinhas e só de o ver já ficamos contentes. É um grande orgulho e tudo isto que ele está a viver é mérito do trabalho dele", salientou a "porta-voz" da família. O pai, Dário Almeida, só falará aos jornalistas no fim do Giro. Em A-dos-Francos ficou a irmã, Matilde.À entrada do último dia de prova, a mãe do jovem de 22 anos deixa uma mensagem de incentivo ao filho: "Ele conquistou muita gente e trouxe alegria à vida das pessoas num momento muito difícil".Além dos pais, João Almeida recebeu, este sábado, o apoio de mais portugueses. Um deles foi Júlio Carvalho, 59 anos, antigo campeão nacional de juniores na DIMOP. Este emigrante na Córsega é empresário na construção civil, e "estreou-se" na Volta a Itália."Como temos um português na frente decidi vir, pela primeira vez, ao Giro. Assisto a etapas do Tour todos os anos e já tinha decidido vir, mesmo que ele perdesse a rosa. É um orgulho extraordinário ver um português a este nível", declarou o empresário de construção civil, enrolado numa bandeira portuguesa em plenos Alpes.: Joaquim Paulo, em Sestriere