Pais do João Almeida estavam a 400 metros da meta: «Foi um aperto no coração»

Se para o comum dos portugueses foi um sofrimento e uma adrenalina ver os últimos quilómetros da etapa deste domingo da Volta a Itália, imagine-se o que sentiram os pais de João Almeida, que desde quarta-feira se econtram a acompanhar a corrida.





"Foi muito sofrido", começou por dizer aa mãe Patrícia. "Estávamos a cerca de 400 metros da meta e fomos vendo o Eurosport no telemóvel. Aquele sofrimento, a contar os segundos, a ver se ele se aguentava e aguentou".Patrícia Almeida revelou ainda que no final conseguiram trocar umas palavras com o filho. "Disse-nos que 'passou mais um dia', eu disse-lhe que ele é um campeão pelo que está a fazer".As mães, diz-se, sofrem a dobrar, até porque ainda falta uma semana terrível. "É um aperto no coração, vai ter uma semana difícil, mas vai correr bem, mas para para mim já é um orgulho o que o fez".O pai, Dário, vai dando conta nas resdes sociais do que tem visto e vivido em Itália. Mas este domingo as emoções estiveram no seu limite. "Foi incrível o que o João fez, foi pena não ter mais ninguém da equipa para o ajudar, mas foi bom, não partiu o 'motor'. Foi uma loucura, é o meu filho... e nós queremos sempre o melhor. Agora é descansar e recuperar, para terça-feira responder".Dário Almeida tem-se referido a João Almeida como o 'Leão'. "Leão porque ele é desse signo e não lhe vou chamar pantera cor-de-rosa. Ele tem sido um verdadeiro leão, o leão mostra a sua raça".O regresso a Portugal dos pais do líder do Giro está programado para esta segunda-feira. Mas..."vou embora, mas regresso na sexta-feira, esteja ele ou não com a camisola rosa. Bem, ainda vou pensar se vou mesmo embora amanhã", disse-nos Dário já em jeito de brincadeira ou talvez não...