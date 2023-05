Primeiro-ministro felicita João Almeida pelo inédito terceiro lugar no Giro: «Dia de festa para o ciclismo nacional»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este domingo o ciclista português João Almeida (UAE Emirates) pelo terceiro lugar na Volta a Itália, assinalando a primeira vez que um luso ocupa o pódio final desta prova.

"Parabéns, João Almeida. Pela primeira vez um ciclista português acaba a Volta a Itália em bicicleta no pódio da geral", escreveu o governante, na rede social Twitter. Segundo António Costa, este "é um dia de festa para o ciclismo nacional".

Almeida cortou a meta, no final dos 126 quilómetros da 21.ª etapa, com início e final em Roma, integrado no pelotão encabeçado pelo britânico Mark Cavendish (Astana), e viu o seu terceiro lugar final confirmado, numa 106.ª edição da 'corsa rosa' ganha pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que deixou o britânico Geraint Thomas (INEOS) em segundo, a 14 segundos, e o português a 01.15 minutos.

O ciclista de 24 anos, que também conquistou a classificação da juventude, é o primeiro português a 'fechar' o Giro no pódio e o segundo corredor luso a ficar entre os três melhores de uma grande Volta, depois de Joaquim Agostinho ter sido terceiro nas edições de 1978 e 1979 da Volta a França e segundo na Vuelta1974.