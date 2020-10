Quatro resultados positivos à Covid-19 retiram Mitchelton do Giro

A equipa Mitchelton anunciou esta terça-feira a sua desistência da Volta a Itália em bicicleta, após novos casos positivos à Covid-19.





De acordo com a informação divulgada pela equipa, após os testes realizados durante o fim de semana registaram-se quatro casos positivos entre os elementos da equipa, pelo que de imediato foi acionado o protocolo e toda a equipa foi colocada em isolamento."Infelizmente, na segunda-feira à noite, recebemos a notícia de casos positivos à Covid-19, após a terceira ronda de testes em três dias. Com responsabilidade social para com os nossos ciclistas e restantes elementos da equipa, pelotão e a organização da corrida, tomamos a decisão de nos retirar do Giro d'Italia", refere a nota divulgada pela Mitchelton, acrescentando que os infetados "permanecem assintomáticos ou com sintomas leves".O ciclista português João Almeida é o camisola Rosa, liderando a classificação geral do Giro à partida para a 10.ª etapa, que esta terça-feira liga Lanciano a Tortoreto.