Roglic: «Se não tivesse confiança, não teria começado»

Segundo colocado na classificação geral do Giro'2023, a 26 segundos de Geraint Thomas e com 33 para João Almeida, Primoz Roglic 'renasceu' nas duas últimas etapas da prova italiana e agora, na véspera do contrarrelógio decisivo, mostra-se mais confiante do que nunca."Sinto-me bem. As pernas estão de volta e amanhã vamos dar tudo. Claro que tenho confiança num bom resultado. Se não tivesse, não teria começado. O melhor irá ganhar no final", disse após a 19.ª etapa o esloveno da Jumbo-Visma, sempre parco em palavras mas carregado de otimismo.