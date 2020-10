Sucesso no Giro'2020 faz João Almeida 'explodir' nas redes sociais

Até há cerca de três semanas o nome de João Almeida era praticamente apenas conhecido entre os fãs do ciclismo e provavelmente fora dessa esfera poucos sabiam quem era o atleta natural de A-dos-Francos. O sucesso no Giro'2020 mudou bastante esse cenário, com o seu nome a ser falado de forma diária tanto na imprensa como no 'boca a boca' entre os portugueses, que a pouco e pouco começaram a ganhar interesse nos seus feitos por estradas italianas.





E se dúvidas existissem quanto à dimensão mediática do feito que tem conseguido em Itália, basta analisar os seus dados nas redes sociais desde o arranque do Giro'2020 para se perceber que efeito teve.fez as contas e os números são esclarecedores.Se a 5 de novembro, dia em que assumiu a camisola rosa, João Almeida tinha pouco mais de, duas semanas depois esse número mais do que triplicou, superando já os 40 mil - à hora da publicação deste artigo chega aos. Um ganho impressionante de popularidade para o jovem ciclista, que nos últimos seis dias conseguiu ganhar de forma regular seguidores na casa dos milhares.No domingo, por exemplo, 'ganhou' 4550 seguidores. Esse foi mesmo o dia de maior sucesso - que será superado esta quarta-feira -, logo seguido pelos 3600 desta terça-feira e os 3500 conseguidos a 6 de novembro. E com este andamento, ao ritmo do que vai fazendo no Giro, a meta dos 50 mil seguidores está ali ao virar da esquina.2020-10-05: 13,404 seguidores2020-10-06: 16,983 (+3,579)2020-10-07: 17,956 (+973)2020-10-08: 18,760 (+804)2020-10-09: 19,566 (+806)2020-10-10: 20,165 (+599)2020-10-11: 21,159 (+994)2020-10-12: 21,966 (+807)2020-10-13: 22,986 (+1,020)2020-10-14: 23,847 (+861)2020-10-15: 24,445 (+598)2020-10-16: 25,475 (+1,030)2020-10-17: 27,851 (+2,376)2020-10-18: 32,401 (+4,550)2020-10-19: 35,616 (+3,215)2020-10-20: 39,249 (+3,633)