Sven Erik Bystrom tem Covid mas continua em prova no Giro

Nem todos que têm Covid decidem abandonar o Giro, pelo menos para já. É o que acontece com o norueguês Sven Erik Bystrøm, da Intermarché-Wanty."Depois de consulta da nossa equipa médica com o diretor clínico da organização e da UCI, e de acordo com o protocolo médico da UCI, Sven Erik Bystrøm continuará na Volta a Itália", revelou a equipa onde compete Rui Costa.A formação adianta ainda que "Sven Erik Bystrøm foi submetido a vários exames médicos que não revelaram qualquer sintoma nem contra-indicação à prática desportiva. Portanto, vai iniciar a etapa 10 na terça-feira".Sven Erik Bystrøm ocupa o 109.º posto da geral, a mais de uma hora do agora líder, Geraint thomas.Recorde-se que já abandonaram vários ciclista o Giro devido à Covid, entre eles Filippo Ganna (Ineos), Rigoberto Urán (EF) e Remco Evenepoel (Soudal), este depois de ter recuperado a camisola rosa.