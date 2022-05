Vincenzo Nibali "feliz" pelo quarto lugar no Giro mas a temporada "ainda não acabou"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista italiano Vincenzo Nibali (Astana) mostrou-se este domingo "feliz" pelo quarto lugar final na 105.ª edição da Volta a Itália, mas recordou que a época, após a qual se vai retirar, "ainda não acabou".

"Estou feliz por estar aqui, por acabar esta corrida com um bom resultado, quarto na geral, e posso dizer que estou feliz com isso. Foi um Giro duro, mas lindo, que tentei viver dia a dia com o apoio da equipa e de todos os adeptos", explicou, após a 21.ª etapa, um contrarrelógio individual em Verona.

Ter visto tantos adeptos "a gritar o nome desde o início, em cada etapa e até à meta", permitiu-lhe lidar com o "muito cansaço" que hoje sentia, limitando-se a gerir a vantagem para outros candidatos ao quarto posto.

"A chegada à Arena de Verona foi muito emocional, e estou a viver grandes momentos. Tenho sentido imenso apoio de toda a gente", descreveu.

Para a frente, "é tempo de descansar e recuperar", porque pode estar às portas de terminar a carreira, uma em que se tornou um de apenas sete ciclistas a vencer as três grandes Voltas -- o Giro em 2013 e 2016, o Tour2014 e a Vuelta2010 -, mas "a época ainda não acabou".

"Há alguns objetivos ainda nos próximos meses", atirou o 'Tubarão', de 37 anos.

O australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), de 26 anos, sucedeu hoje ao colombiano Egan Bernal, que tinha triunfado em 2021, e é o segundo australiano a vencer uma grande Volta, depois de Cadel Evans ter conquistado o Tour2011, acabando 1.18 minutos à frente do equatoriano Richard Carapaz (INEOS), segundo classificado, com o espanhol Mikel Landa (Bahrain Victorious) em terceiro, a 3.24, e Nibali em quarto, a 9.02.

O 'crono' final, de 17,4 quilómetros em Verona, foi ganho pelo campeão italiano da especialidade, Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco), com um tempo de 22.24 minutos, à frente de dois neerlandeses, Thymen Arensman (DSM), segundo a 23 segundos, e Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), terceiro a 40.