Ben O’Connor vence nona etapa do Tour após fuga brilhante a 17 km da meta

O australiano Ben O’Connor (AG2R Citroën) foi o primeiro a cortar a meta este domingo, na 9.ª etapa do Tour, onde chegou isolado depois de uma fuga a 17 km do final da tirada, quando surgia na frente da corrida com o colombiano Sergio Higuita (Education First).





O ciclista da AG2R Citroën completou os 144,9 km, que ligaram Cluses a Tignes, em 04:26.43 horas, comMattia Cattaneo (Deceuninck Quick Step) a terminar no segundo lugar a 5.07 minutos do líder, enquando Sonny Colbrelli acabou no último lugar do pódio a 5.34'.O camisola amarela Tadej Pogacar (UAE Emirates) terminou no 6.º posto a mais de seis minutos de O'Connor, mas voltou a ganhar tempo a todos os seus adversários, com um ataque forte a poucos quilómetros da meta e mantém a liderança na geral. Em segundo segue agora Ben O'Connor a 2.01 minutos de Pogacar, ao passo que o colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) subiu ao terceiro posto a 05.18 da amarela.Esta segunda-feira, o pelotão cumpre o primeiro dia de descanso da 108.ª edição da Volta a França e só regressa à estrada na terça-feira, para a ligação de 190,7 quilómetros entre Albertville e Valence.