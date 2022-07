Bob Jungels vence 9.ª etapa e Pogacar segue de amarelo

O luxemburguês Bob Jungels venceu este domingo a 9.ª etapa do Tour'2022, com partida em Aigle e chegada, 192,9 quilómetros depois, em Châtel les portes du Soleil. O ciclista da AG2R Citroën Team chegou a solo à linha de meta, com 22 segundos para Jonathan Castroviejo e Carlos Verona a 26.Tadej Pogacar foi quinto, a 49 segundos do vencedor, e cruzou a linha de meta com Jonas Vingegaard logo atrás. A diferença entre ambos segue a mesma - 39 segundos - mas esloveno e dinamarquês acabaram por ganhar segundos a todos os restantes candidatos. Geraint Thomas está agora a 1.17 minutos do ciclista da UAE Team Emirates, ao passo que Adam Yates surge a 1.25 de David Gaudau a 1.38.