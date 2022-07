Chris Froome: «Dei tudo o que tinha, não tenho arrependimentos»

Chris Froome voltou a brilhar na Volta a França em bicicleta e, apesar de ter sido terceiro na 12.ª etapa, sai do Alpe d'Huez sem arrependimentos, tal como Jonas Vingegaard, que viveu "uma jornada excecional" de amarelo."Tenho-me vindo a sentir melhor e melhor. Tinha como objetivo atacar uma etapa como a de hoje, tentar a minha sorte na fuga. Dei tudo o que tinha, não tenho arrependimentos. Não tinha mais nada para dar na última subida", reconheceu o único tetracampeão da história da Grande Boucle.Aos 37 anos, Froomey, vencedor da Volta a França em 2013, 2015, 2016 e 2017, estava visivelmente feliz por ter voltado à ribalta na prova que o consagrou como um dos melhores ciclistas das últimas duas décadas, depois de uma queda grave no Critério do Dauphiné de 2019 ter travado a sua carreira.Hoje, foi terceiro na etapa ganha pelo compatriota Thomas Pidcock (INEOS) que, aos 22 anos, se tornou no mais jovem vencedor no Alpe d'Huez, depois de ambos trabalharem em conjunto para alcançar a fuga do dia.