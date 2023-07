Diretor da Jumbo afasta suspeitas de doping: «Temos a Netflix e a Amazon connosco 24 horas por dia»

Depois das garantias dadas por Jonas Vingegaard , agora foi a vez do diretor da Jumbo-Visma comentar as suspeitas que têm circulado sobre as performances do dinamarquês. Ao portal CyclingNews, Richard Plugge refutou quaisquer alegações de que o líder do Tour esteja dopado e lembrou que a sua equipa é constantemente seguida por câmaras de duas plataformas de streaming nesta prova."O que podemos fazer mais? Temos duas equipas de câmaras connosco durante todos os dias, da Netflix e Amazon, e tivemos ainda um escritor com a equipa durante três anos. Tivemos um jornalista do 'L'Équipe' connosco num estágio durante alguns dias. Temos sempre as portas abertas e creio que os jornalistas deviam esforçar-se um pouco mais para analisar o que acontece", disse Plugge, que como antigo jornalista aproveitou para dar 'dicas' à comunicação social."Acho que é também a tarefa e responsabilidade de alguns jornalistas olhar para as coisas de forma mais aprofundada, ao invés de simplesmente espalhar suspeitas. Claro que esta modalidade tem um passado disto, mas acho que a WADA já disse que éramos a pior criança da escola e agora estamos no top-3. Abrimos as nossas portas, somos transparentes, fazemos o que podemos. E, sim, respondo a todas as questões sem problemas. Façam-nas e eu respondo", garantiu.De resto, o diretor da Jumbo-Visma lembra que os dados dos ciclistas são cada vez mais disponibilizados ao público em geral e que isso devia servir para afastar as suspeitas, ainda que confesse ter a perceção de que para os franceses, ganhe quem ganhar... é sempre suspeito. "Se não formos nós, se for o Pogacar ou outro qualquer, é sempre igual. Aparentemente, se ganhas no ciclismo, para os franceses nunca o fazes de forma correta. A eles digo-lhes 'anda cá e eu conto-te tudo'. Respondo a qualquer questão, como agora", finalizou.