Dylan Teuns vence a oitava etapa do Tour marcada por ataque estupendo de Pogacar

O belga Dylan Teuns (Bahrain Victorious) venceu a oitava etapa do Tour, após uma fuga nos últimos quilómetros para os mais diretos perseguidores do dia: Izaguirre Insausti (Astana), Michael Woods (Israel Start-up Nation) e Tadej Pogacar (UAE Emirates), que terminaram nos três respetivos lugares seguintes. O esloveno, atual detentor do título, fez uma tirada estupenda, com um ataque demolidor a 32 km da meta que lhe vale a camisola amarela.





O ciclista da Bahrain Victorious cumpriu os 150,8 quilómetros, que incluíram três contagens de primeira categoria, em 03:54.41 horas, menos 0.44 minutos do que o espanhol Izaguirre Insausti (Astana) e menos 0.47 minutos que o terceiro classificado da tirada, Michael Woods (Israel Start-up Nation). Tadej Pogacar cortou a meta logo de seguida, mais precisamente dois segundos depois de Woods, e terminou a etapa com a tão ambicionada camisola amarela.