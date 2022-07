Fabio Jakobsen vence 2.ª etapa e Van Aert assume liderança do Tour

O holandês Fabio Jakobsen, da Quick-Step Alpha Vinyl Team, venceu este sábado a segunda etapa da Volta à França, ao triunfar ao sprint em Nyborg, ainda em solo dinamarquês. O ciclista da Quick-Step foi o melhor numa luta entre os velocistas, deixando em segundo lugar Woet van Aert e Mads Pedersen.Apesar de ter sido a sua segunda vitória em duas etapas, a Quick-Step Alpha Vinyl Team acaba por perder a liderança da classificação geral, já que Van Aert, com a bonificação do segundo lugar, consegue saltar para o topo por troca com o belga Yves Lampaert.Quanto aos portugueses, Nélson Oliveira foi 71.º, ao passo que Rúben Guerreiro foi o penúltimo a chegar, isto depois de uma jornada na qual se viu envolvido numa queda. Apesar disso, o tempo final dos dois portugueses foi o mesmo do vencedor. Nas contas da geral, Nélson Oliveira segue em 52.º, a 52 segundos de Van Aert e Rúben Guerreiro é 147.º, a 1.39.