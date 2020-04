Governo francês 'obriga' organização do Tour a mudar planos outra vez

Não será apenas o futebol ou o râguebi a ser afetado pela decisão do executivo liderado por Edouard Philipp em suspender as atividades desportivas até final de agosto. O Tour de França, que já tinha sido reagendado devido ao surto do coronavírus, irá novamente ter de encontrar novas datas para se encaixar no calendário, já que a proibição imposta 'choca' com os três primeiros dias nos quais havia sido recolocada a principal prova de ciclismo à escala mundial.





Inicialmente reagendada para o período entre 29 de agosto e 20 de setembro, a prova gaulesa terá assim de atrasar o seu início até dia 1 de setembro ou, em alternativa, arranca numa outra data, isto caso tencione manter a tradição de contar com três semanas. Uma coisa parece já clara, os últimos meses do ano prometem ser uma autêntica loucura do que a grandes provas diz respeito, isto caso sejam mesmo realizadas, já que o surto do coronavírus está longe de estar controlado, conforme as autoridades já várias vezes advertiram.