Depois do Giro, onde João Almeida voltou a monopolizar as atenções para os amantes da modalidade em Portugal, com a conquista de um 3.º lugar inédito, eis que este sábado arranca a rainha das provas de três semanas. Sem um candidato português ao pódio, mas com três lusos experientes, principalmente Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (Intermarché), com larga presença na Grand Boucle, respectivamente a caminho da 7.ª e 11.ª participação. Já Ruben Guerreiro (Movistar), vai para o seu 3.º Tour e é aquele que pode ainda assim ambicionar pensar num lugar na geral.



Record traz-lhe um especial onde pode consultar tudo, desde a análise das etapas e das equipas, um perfil histórico e também saber quem são os principais candidatos. Está tudo aqui!