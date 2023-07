Jasper Philipsen bisa em final caótico no Tour

Jasper Philipsen (Alpecin) bisou no Tour, ao vencer esta terça-feira a quarta etapa, marcada também por três quedas que se deram no último quilómetro.O belga impôs-se numa chegada em pelotão, no circuito automóvel de Nogaro, batendo de novo Caleb Ewan (Lotto) e Phil Bauhaus (Bahrain), o mesmo pódio verificado na etapa anterior.Um dos envolvidos nas quedas foi o holandês Fabi Jakobsen (Soudal), que era um dos favoritos à vitória.O líder, Adam Yates (Emirates), bem como o colega Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard (Jumbo), tal como os restantes favoritos, chegarem no pelotão, assim como Ruben Guerreiro e Nelson Oliveira, ambos da Movistar, e Rui Costa (Intermarché)E eis que esta quarta-feira chega a alta montanha, com a primeira das duas etapas nos Pirenéus. A ligação Pau a Laruns não terá uma chegada em alto, mas pelo meio haverá uma contagem de categoria especial e outra de primeira categoria, esta a 20 quilómetros da meta.