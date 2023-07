Jonas Vingegaard arrasa no contrarrelógio e cimenta liderança do Tour

Um verdadeiro arraso. O dinamarquês Jonas Vingegaard cimentou a liderança no Tour'2023, ao vencer de forma claríssima o contrarrelógio desta terça-feira, com 22,4 quilómetros, entre Passy e Combloux. O ciclista da Jumbo-Visma não só ganhou a luta contra o relógio, como deixou tudo e todos num 'planeta' bem distante, já que o segundo colocado, o esloveno Tadej Pogacar, perdeu uns incríveis 1.38 minutos!Líder à partida, o campeão em título tinha um teste importante à sua camisola amarela e a resposta nestes pouco mais de 22 quilómetros não podia ter sido mais conclusiva. Cedo começou a ganhar tempo e rapidamente mostrou ao que ia, fechando com os tais 1.38 minutos de avanço para o adversário direto, que ficou mesmo muito próximo de 'dobrar' - Pogacar tinha partido dois minutos antes.Nas contas da geral, Vingegaard lidera agora com 1.48 minutos para Pogacar, uma margem que terá de gerir nas etapas que restam até à chegada a Paris. A começar desde já na quarta-feira, com uma 17.ª tirada que será a mais dura desta edição do Tour, com duas primeiras categorias e ainda uma categoria especial.Quanto aos 'outros', porque Vingegaard e Pogacar estão mesmo numa luta particular entre si, Wout van Aert foi o melhor, ao fechar na terceira posição, mas a uns impressionantes 2.51 minutos do colega de equipa. No que aos portugueses diz respeito, Rui Costa assinou um excelente 20.º posto, a 4.02 minutos do vencedor, ao passo que Nelson Oliveira fechou em 79.º, a 6.28.Nas contas da geral, Adam Yates é agora o terceiro classificado, mas já a 8.52 minutos de Vingegaard. Carlos Rodríguez é agora quarto, a 8.57 do líder, e Jay Hindley quinto, a 11.15. Nelson Oliveira é o melhor português, em 52.º, a 2:27.26 horas, ao passo que Rui Costa é agora 81.º, a 3:09.31.