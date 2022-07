Jonas Vingegaard: «Posso estar feliz com a forma como correu»

Tadej Pogacar bem tentou, mas Jonas Vingegaard não vergou e, no final da 17.ª etapa do Tour'2022, segue praticamente tudo na mesma. É certo que o esloveno 'roubou' 4 segundos à vantagem que o dinamarquês tinha na frente - agora está em 2.18 minutos -, mas a resistência do ciclista da Jumbo-Visma permitiu-lhe sobreviver a mais uma jornada de amarelo. Após a etapa, Vingegaard assumiu a dificuldade e confessou-se satisfeito pelo desfecho.

"[Pogacar] fez bons ataques hoje. Sabia que tinha de estar preparado, tinha de lutar. Estou satisfeito por ter conseguido manter-me com ele. Em finais como este, penso que ele é mais explosivo. Para mim, [a chegada] tinha de ser mais dura antes para eu poder fazer a diferença. Penso que, no final, posso estar feliz com a forma como correu" a etapa, declarou Vingegaard.

Ainda a adaptar-se às entrevistas, o tímido dinamarquês de 25 anos não se alongou na análise ao facto de ter ficado sozinho a mais de 20 quilómetros da meta, na penúltima subida da jornada. "Nunca é bom ficar isolado. Se tivermos algum problema, pode ser um desastre. Mas a equipa correu de forma fantástica. Só éramos três na frente. O Pogacar tinha o McNulty, que estava super forte hoje. Não estou desapontado por ter ficado sozinho", garantiu.

Questionado sobre se acredita cada vez mais que vai ganhar o Tour, o ciclista da Jumbo-Visma disse não querer pensar nisso. "Vou dia a dia, farei o meu melhor todos os dias e veremos como será em Paris", acrescentou, revelando que não lê jornais, seguindo um conselho da sua namorada, de forma "a controlar a pressão de ter a camisola amarela".

Thomas não quis "explodir"



Cada vez mais perto de acompanhar os dois jovens no pódio final, no domingo, nos Campos Elísios, está Geraint Thomas (INEOS), que perdeu 2.07 minutos para o duo, mas consolidou o seu terceiro posto da geral, uma vez que tem os perseguidores a três minutos de distância. "[O dia] foi ok, mas não me senti tão leve nos pedais como antes na corrida. Não me senti extraordinário hoje. Decidi esperar pelo grupo que vinha atrás em vez de tentar lutar sozinho e entrar na reserva. Preferi entrar naquele grupo do que correr o risco de explodir aqui [em Peyragudes] e, talvez, perder ainda mais tempo. Consegui poupar as pernas um bocado e depois ter uma prestação sólida até à linha", analisou.

O experiente galês de 36 anos -- é 11 mais velho do que Vingegaard e 13 do que 'Pogi' -- perdeu o contacto com o duo e com McNulty no final dos 10,7 quilómetros de ascensão a Val Louron-Azet, esperou por um grupo que seguia mais atrasado e que incluía Romain Bardet (DSM), antes de enfrentar em solitário os últimos quilómetros da subida a Peyragudes, para ser quarto na meta.

O campeão do Tour'2018 e vice-campeão da edição de 2019 afirmou que Pogacar mereceu a etapa, e admitiu ter ficado surpreendido com a prestação da UAE Emirates. "Não esperava isso, especialmente do Bjerg. Penso que ele se superou, para o tipo de corredor que é. Quase me fez descolar", notou o ciclista da INEOS.