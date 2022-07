Jonas Vingegaard vence 18.ª etapa do Tour'2022 e coloca ponto final na luta pela vitória final

Assunto encerrado. A menos que um enorme golpe de teatro aconteça nos dias que restam (nomeadamente no contrarrelógio de sábado), Jonas Vingegaard vai ser o vencedor do Tour'2022. Esta quinta-feira, na 18.ª etapa, no derradeiro teste à sua camisola amarela, o dinamarquês da Jumbo-Visma resistiu a todos os ataques de Tadej Pogacar e, para colocar a cereja no topo do bolo, na derradeira subida do dia deu a 'machadada' final na questão, ao atacar a 4 quilómetros da meta, deixar o esloveno da UAE Emirates para trás e a vencer de forma clara.Tal como na etapa de ontem, cedo Pogacar e Vingegaard se assumiram como protagonistas do dia. O esloveno sabia que tinha de atacar desde cedo para tentar quebrar o dinamarquês, que partia com 2.18 minutos de vantagem. Voltou a tentar, uma e outra vez, mas o homem da Jumbo-Visma não quebrou. Nem na penúltima subida, ao Col de Spandelles, nem na descida que se seguiu, antes da ascensão ao Hautacam. E aí até sucedeu um dos momentos mais altos e nobres do dinamarquês, que após uma queda do rival decidiu parar e esperar . Não atacou aí, atacou depois. Quando era de igual para igual.Já com Wout van Aert consigo, a pouco mais de quatro quilómetros do final, veio o golpe final. Vingegaard atacou e Pogacar simplesmente ficou. Como tinha sucedido na etapa 11. Desta feita a quebra não foi tão grande, mas os 1.04 minutos deixam a luta pela vitória certamente selada. É que, com apenas um contrarrelógio pela frente, de 40,7 quilómetros, o dinamarquês lidera com 3.26 minutos de avanço para o esloveno. Só uma tragédia mudará estas contas...Em relação aos 'outros', Geraint Thomas tem praticamente seguro o terceiro posto (a 8' de Vingegaard), já que conta com 3.05 minutos para David Gaudu (a 11.05 do líder). Seguem-se Nairo Quintana, em 5.º, a 13.25 minutos, Louis Meintjes (a 13.43'), Aleksandr Vlasov (a 14.10) e Romain Bardet (a 16.11).Na sexta-feira há uma etapa para o sprint, entre Castelnau-Magnoac e Cahors.