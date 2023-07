Matej Mohoric vence 19.ª etapa do Tour'2023

O esloveno Matej Mohoric, da Bahrain Victorious, venceu esta sexta-feira a 19.ª etapa do Tour'2023, ao bater ao sprint o dinamarquês Kasper Asgreen, que por uma unha negra não conseguiu fazer um inesperado bis em etapas na prova francesa. O ciclista de 28 anos deu à equipa Bahrain Victorious a sua terceira vitória neste Tour, depois Pello Bilbao (10.ª) e Wout Poels (15.ª).Numa etapa maioritariamente plana, os homens da geral tiraram uma 'folga' antes das decisões de sábado - pelo menos na luta pelo top-10 -, cruzando a linha de meta a mais de 13 minutos dos homens da frente. Contas feitas, na geral não houve alterações, com Jonas Vingegaard a manter a sua liderança com 7.35 para Tadej Pogacar e 10.45 para Adam Yates.Sábado, entre Belfort e Le Markstein disputa-se a última etapa para fazer diferenças na geral, com seis contagens de montanha no programa - duas de 1.ª categoria, três de 2.ª e duas de 3.ª. Será aí que se definirá a ordem do top-10, com especial destaque para o último lugar do pódio, ainda com três ciclistas com expectativa de o atingir: Adam Yates, Carlos Rodríguez (a 1.16 minutos do britânico) e Simon Yates (a 1.24 do seu irmão).