Patrão da Israel: «Contratámos Chris Froome para ser líder no Tour e nem sequer está cá»

Chris Froome não foi selecionado pela Israel para competir na edição deste ano na Volta a França e mostrou-se desiludido, explicando que fisicamente estava pronto. No entanto, o patrão da equipa, Sylvan Adams, discorda."Isto não é um exercício de relações públicas. O Chris não é um símbolo, não é uma ferramenta de relações públicas. Supõe-se que seja o nosso líder na Volta a França e nem sequer está cá. Assim não, não posso dizer que valha a pena. Havia dois riscos: o de agravar as suas lesões e a sua idade avançada", atirou Adams sobre o corredor britânico, de 38 anos, quatro vezes vencedor do Tour.E prosseguiu: "O Chris sempre sentiu que era um corredor jovem, não correu muito. Começou tarde, estava a participar em grandes voltas e o seu calendário era bastante limitado. Via-se como um corredor jovem."Froome foi vítima de uma grave queda na Volta a França de 2019, então ao serviço da Ineos, tendo sofrido uma dupla fratura do fémur, fraturas num cotovelo, numa vértebra e do esterno, além de ter perfurado um pulmão. "Fomos inovadores ao trazê-lo de regresso. Enviámo-lo para o centro da Red Bull, em Los Angeles, trabalhou com especialistas incríveis para reequilibrar as pernas. Mas do meu ponto de vista as atuações do Chris não têm nada a ver com as suas feridas. Nem penso que ele esteja a usar isso como desculpa."Adams admite que a contratação de Froome por parte da Israel, em 2021, foi um risco: "Arriscámos, mas estávamos a contratar o melhor corredor de grandes voltas desta geração. Éramos uma equipa pequena e esperávamos converter-nos em competidores aqui no Tour. Elevou o nosso perfil, mas isto não é um exercício de relações públicas. A minha ideia era 'uau, vamos ter alguém que seja relevante para a geral do Tour', mas isso não aconteceu."