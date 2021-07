Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pogacar admite erro da equipa no controlo da etapa: «Não esperávamos tantos fugitivos» Esloveno, vencedor do Tour no ano passado, está agora na quinta posição da geral





• Foto: Lusa/EPA