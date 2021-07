Pogacar e os rumores em torno de doping: «Ainda ontem fui testado três vezes»

Tadej Pogacar partiu para o Tour como um dos principais favoritos à vitória final e a repetir o triunfo alcançado na edição do ano passado. O esloveno, companheiro do português Rui Costa na UAE-Emirates, quer provar que a vitória de 2020 "não foi um acidente" e é líder destacado ao fim da primeira semana, com 2.01 minutos de vantagem sobre Ben O'Connor (AG2R) e 5.18 para Rigoberto Urán (EF Education).





Pogacar ganhou o contrarrelógio e arrasou os adversários diretos nas etapas de montanha do fim de semana. Esta segunda-feira, primeiro dia de descanso, Pogacar foi confrontado pela imprensa com algumas dúvidas que têm surgido nos últimos dias relativamente ao seu rendimento e à 'velha' questão do doping. E a resposta de Pogacar foi contundente: "Temos muitos controlos para provar que [os céticos] estão errados. Ainda ontem, por exemplo, fui sujeito a três testes, dois antes e um depois da etapa. Penso que isso tem peso suficiente para provar que, quem pensa esse tipo de coisas, está errado".Aqueles que eram, à partida, os seus principais adversários na luta pela camisola amarela já estão longe e o compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que era apontado como o grande rival de Pogacar, viu-se mesmo obrigado a desistir na sequência de uma queda sofrida na 3ª etapa. Apesar da situação favorável, Pogacar rejeita que o Tour já esteja ganho e lembra as dificuldades que o pelotão tem encontrado."Estou muito feliz com o meu momento de forma e esperava algo deste género. Mas este Tour tem sido muito difícil desde o início, com muitas quedas que afetaram vários ciclistas. Eu estou praticamente intocável, pois só tive uma pequena queda, que felizmente não me causou problemas", afirmou o ciclista, de 22 anos.