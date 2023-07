Pogacar tem "vários planos", mas o objetivo é claro: «Vamos tentar ganhar a etapa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tal como Jonas Vingegaard, também Tadej Pogacar quer no sábado aproveitar a última oportunidade que terá para vencer uma etapa no Tour'2023.

"Veremos se posso tentar algo amanhã. Temos vários planos, mas o único que é certo é que vamos tentar ganhar a etapa, mesmo que existam muitos corredores que também queiram fazê-lo. Dependerá das forças", perspetivou o esloveno de 24 anos, que lidera a juventude e que está prestes a tornar-se recordista de vitórias naquela classificação, com quatro.

Pogi disse esperar estar recuperado, "depois de alguns dias duros", e prometeu que se encontrar o seu velho 'eu' irá tentar vencer a última tirada de montanha. "Hoje, já me senti melhor do que ontem. Temos uma boa equipa, por isso vamos usá-la para tentar ganhar a etapa", avançou o líder da UAE Emirates, que tem o seu colega britânico Adam Yates na terceira posição, a 10.45 do camisola amarela.