Tadej Pogacar vence em Peyragudes após batalha com Vingegaard

A etapa 17 do Tour'2022 prometia e não defraudou, apesar das diferenças na frente da corrida terem sido mínimas. Venceu Tadej Pogacar, após uma luta ao sprint com o camisola amarela Jonas Vingegaard, que saiu do dia de hoje com menos 4 segundos de avanço para o esloveno, mas com a confiança reforçada pela forma como segurou os ímpetos da UAE Emirates nesta penúltima tirada de montanha.Numa etapa com quatro subidas categorizadas, a formação do atual campeão do Tour cedo impôs ritmo e começou o processo de eliminação. Os quilómetros iam passando e, já dentro da penúltima subida, restavam três para a fase final, já que Geraint Thomas e companhia iam paulatinamente ficando para trás. Restavam Brandon McNulty, Pogacar e Vingegaard para os quilómetros em falta. No final da subida ao Col de Val Louron-Azet, o esloveno fez o primeiro ataque. Vingegaard respondeu e tudo ficou como estava, à espera de que na derradeira ascensão, ao Peyragudes, algo acontecesse.Não aconteceu. O norte-americano McNulty voltou a apanhar o duo e liderou de forma heróica nova subida. Sempre a puxar o seu líder, isto enquanto Vingegaard ficava na roda. Todos esperavam uma investida de Pogacar, para tentar reduzir a diferença de 2.22 minutos, mas não foi isso que sucedeu. O norte-americano da UAE Emirates puxou, puxou, até aos metros finais. Aí atacou Vingegaard, Pogacar respondeu e, com um sprint, venceu a etapa.Ganhou a etapa e ganhou 4 segundos das bonificações a Vingegaard. Um ganho marginal, que reduz para 2.18 minutos a diferença na frente, quando faltam disputar quatro etapas, uma de montanha e o contrarrelógio de sábado. Amanhã será a derradeira tentativa de fazer diferenças nos Pirinéus, com 143,2 quilómetros entre Lourdes e Hautacam, com ascensões ao Col d'Aubisque, Col de Spandelles e Hautacam, que coincidirá com a meta.