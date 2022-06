Quick-Step Alpha Vinyl deixa Alaphilippe e Cavendish de fora do Tour

Julian Alaphilippe, bicampeão mundial e maior estrela do ciclismo francês, e Mark Cavendish, recordista de vitórias em etapas, não vão estar na 109.ª Volta a França, confirmou esta segunda-feira a Quick-Step Alpha Vinyl.

"A decisão de deixar o Julian em casa foi difícil, uma vez que ele é um dos corredores mais emblemáticos da equipa e vivemos momentos fantásticos juntos no Tour. O Julian trabalhou muito para recuperar a forma após o que lhe aconteceu em Liège, mas sentimos que para um ciclista como ele é sempre importante estar no seu melhor e poder competir com os melhores do pelotão numa corrida como o Tour", justificou o diretor desportivo Tom Steels.

Por isso, segundo o belga, a Quick-Step Alpha Vinyl decidiu "dar mais tempo" ao francês para recuperar, de modo a que possa estar "a 100% na segunda metade da época".

Em 24 de abril, Alaphilippe sofreu uma queda grave na clássica belga Liège-Bastogne-Liège, sendo hospitalizado com um pulmão perfurado, duas costelas partidas e um ombro deslocado.

Apesar de ter regressado à competição no domingo, após dois meses de paragem, a maior figura do ciclismo francês - e a estrela predileta dos adeptos locais -, não conseguiu recuperar a tempo de estar no Tour, onde foi quinto na geral final em 2019, depois de andar 14 dias de amarelo, e vencedor da classificação da montanha no ano anterior.

"Estou desiludido por não alinhar na Volta a França este ano. Tenho um afeto natural pela corrida, pelos meus dias vestido de amarelo nas últimas três temporadas, pelas minhas [seis] vitórias em etapas e por outras recordações fantásticas. Perder a oportunidade de vestir a minha bonita camisola arco-íris no meu país é muito triste para mim", reconheceu o ciclista de 30 anos, que no ano passado foi o primeiro líder da Grande Boucle.

Além de 'Loulou', a equipa belga decidiu também deixar de fora do seu oito o britânico Mark Cavendish, que no ano passado igualou Eddy Merckx como recordista de vitórias em etapas no Tour, com 34.

Desde o início da época que não era segredo que a aposta da Quick-Step Alpha Vinyl para os sprints na principal corrida velocipédica por etapas seria o neerlandês Fabio Jakobsen, mas a certeza quanto à ausência de 'Cav' só chegou hoje, com o experiente sprinter, que no domingo se coroou campeão nacional, a surgir como suplente, assim como Florian Sénéchal, também recém-coroado campeão francês de fundo.

"Acabo de ver a seleção da Quick-Step Alpha Vinyl para a Volta a França nas minhas redes sociais. Estou triste por não poder defender a minha camisola verde ou escrever ainda mais história na corrida mais incrível do mundo", lamentou Cavendish numa publicação no Instagram, ressalvando, contudo, que estará a apoiar os seus colegas "todos os dias".

Assim, será o estreante Jakobsen a liderar a equipa, contando com a preciosa ajuda do melhor lançador do pelotão, Michael Morkov, num conjunto que inclui ainda outros dois dinamarqueses - Mikkel Honoré e Kasper Asgreen -, os italianos Mattia Cattaneo e Andrea Bagioli, e os belgas Yves Lampaert e Tim Declercq, o 'trabalhador' mais popular do pelotão internacional.

"Temos corredores que podem apoiar o Fabio, corredores que conseguem subir, mas que também podem fazer algo nas fugas. Kasper, Yves e Michael formarão um comboio sólido para o Fabio, que já provou quão rápido e forte é nos 'sprints' e que agora vai descobrir o Tour", analisou Tom Steels.

A 109.ª edição da Volta a França arranca na sexta-feira em Copenhaga, na Dinamarca, e termina em 24 de julho, em Paris.