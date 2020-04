Quintana: «Em 2015 não ganhei o Tour por causa de um colega de equipa»

Agora integrado na Arkéa-Samsic, o colombiano Nairo Quintana puxou atrás a fita do tempo e, em entrevista ao ESPN Bike, acusou um antigo colega de lhe ter feito perder o Tour de França em 2015. O colombiano nunca aponta diretamente o nome, mas parece claro que o 'alvo' seria Ernesto Valverde, que nessa edição do Tour foi terceiro, apenas atrás de Chris Froome (o vencedor) e do próprio Quintana.





"No Alpe d'Huez [na penúltima etapa] tínhamos uma estratégia e houve uns colegas que trabalharam muito bem e outros que não. E houve um momento nesse dia em que, por causa de um deles, acabei praticamente por perder a chance de ganhar o Tour. Recordo-a como uma etapa triste pela oportunidade que perdi", atirou o colombiano, que nunca citando diretamente Valverde deixa nas entrelinhas que o 'alvo' do seu ataque era mesmo o veterano espanhol.Na etapa em causa, Valverde atacou a meio de uma das subidas antes de Quintana sair do grupo dos favoritos e tentar segui-lo. Depois de o apanhar, o colombiano acabaria por ter de abrandar o ritmo, já que o seu colega ficara ligeiramente para trás, algo que acabou por permitir à Sky fazer a aproximação nos quilómetros seguintes e impedir que o sul-americano reduzisse a distância que tinha para o topo. No final, Quintana foi segundo na etapa atrás de Thibaut Pinot, conseguindo somente ganhar um minuto e vinte segundos para Froome, um registo que se revelaria insuficiente para tirar ao britânico a sua vitória na Grande Boucle.