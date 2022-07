Romain Bardet passou mal no Alpe d'Huez: «Sofri um golpe de calor, comecei a ter arrepios»

Para lá de Tadej Pogacar, que saiu algo desiludido da subida ao Alpe d'Huez, também Romain Bardet (DSM) terminou sem motivos para sorrir, já que caiu para quarto na geral, por troca com Geraint Thomas (INEOS) e com o próprio esloveno."Não foi uma jornada muito boa para mim. Sofri um golpe de calor no Alpe d'Huez, comecei a ter arrepios. Tinha as pernas duras depois de ontem [quarta-feira], mas sobretudo fez muito calor. Tive de arrastar-me um bocado para chegar a bom porto. Foi uma questão de gestão, preferi encontrar o meu ritmo", contou.O francês, segundo do Tour'2016 e terceiro no ano seguinte, desvalorizou, no entanto, os 19 segundos perdidos para os três primeiros da geral, que parecem ser os mais sérios candidatos ao pódio final da 109.ª edição."É assim a Volta a França: nos dias menos bons, temos de saber dar a volta. Hoje, não se decidiu grande coisa. Gostaria de ter ficado mais bem posicionado", completou.