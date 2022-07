Simon Geschke: «Sabia que era absolutamente necessário pontuar no Aubisque»

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), camisola amarela da 109.ª Volta a França, assegurou esta quinta-feira virtualmente a vitória na classificação da montanha, ao vencer no Hautacam. Na última jornada de montanha, o líder da geral destronou o alemão Simon Geschke (Cofidis), que andou com a camisola das bolas vermelhas vestida desde a nona etapa.

O ciclista de 36 anos procurava tornar-se no primeiro alemão a vencer a classificação da montanha na história do Tour e, esta quinta-feira, chorou desconsolado ao cortar a meta no alto do Hautacam, ponto final da 18.ª etapa, na qual tentou por diversas vezes integrar a fuga do dia, sem sucesso.

"Sabíamos que o desafio seria difícil de concretizar, mas tentámos tudo. Obrigada por estas nove belas jornadas Simon, que fazem de ti o corredor alemão que mais dias vestiu esta camisola mítica na história do Tour", escreveu a Cofidis no Twitter.

"O início da etapa foi particularmente stressante. Gastei imensa energia a fazer tudo para entrar na fuga certa. A equipa fez, uma vez mais, um trabalho incrível. Estivemos perto das fugas na aproximação ao Aubisque, mas sem sucesso. Sabia que era absolutamente necessário pontuar aí. A partir do momento em que não o consegui, sabia que seria impossível manter a camisola. Sou agora segundo na classificação da motanha e não é mau. A camisola às bolinhas é feita para o melhor trepador do Tour e sei que quem mais a merece está agora com ela", disse o alemão, que finalizou a jornada com 64 pontos, menos oito do que Vingegaard, quando faltam apenas 3 para distribuir.

"É muito bom também conquistar a camisola da montanha, estou super orgulhoso", reconheceu, por seu lado, o dinamarquês da Jumbo-Visma.