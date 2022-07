Stefan Küng multado por confusão com Rúben Guerreiro

O suíço Stefan Küng, da Groupama–FDJ, foi multado em 500 francos suíços (499,93 euros) e punido em 20 pontos no ranking UCI, devido à altercação com Rúben Guerreiro no decurso da etapa deste sábado do Tour de França.Apesar da decisão dos comissários, o ciclista helvético desvalorizou a situação e assegurou ao portal 'Cycling News' que tudo não passou de um pequeno alerta ao português. "Era só para dizer 'meu, olha para a frente'. Estava tudo muito frenético, havia muitos espectadores na beira da estrada. Ele estava sempre a olhar para trás e eu disse-lhe 'olha para a frente, meu, isto é muito perigoso'. Está tudo bem. Falámos depois e está tudo bem. É uma corrida, todos querem estar a salvo, mas está tudo bem", disse o suíço.