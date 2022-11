TAS rejeita recurso da desclassificação de Nairo Quintana no Tour

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) rejeitou o recurso do ciclista colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic) pela desclassificação da última Volta a França, por alegado consumo de substância proibida, anunciou esta quinta-feira a União Ciclista Internacional (UCI).

De acordo com a decisão do TAS, a presença de Tramadol no sangue do corredor era suficiente para justificar a sanção imposta pela UCI no passado dia 17 de agosto.

Quintana, de 32 anos e vencedor do Giro em 2014 e da Vuelta em 2016, concluiu a última edição do Tour na sexta posição, mas foi sancionado por violação das regras médicas da UCI, ao usar o analgésico tramadol, proibido em competição desde 01 de março, tendo este recorrido para o TAS, que agora rejeitou esse mesmo recurso.