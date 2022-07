Thomas Pidcock venceu no L'Alpe d'Huez e Vingegaard mantém amarela

Thomas Pidcock, da INEOS, conquistou esta quinta-feira a 12.ª etapa do Tour'2022, ao chegar a solo na mítica subida ao L'Alpe d'Huez. O ciclista britânico, que na jornada do dia anterior tinha perdido bastante tempo na luta pelos primeiros postos, foi o mais forte numa fuga de cinco elementos e cruzou a linha de meta com 48 segundos para Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) e 2.06 para o 'renascido' Chris Froome (Israel - Premier Tech).Lá para trás, no grupo dos favoritos, Tadej Pogacar testou Jonas Vingegaard para tentar recuperar alguns segundos ao camisola amarela, mas os dois ataques que desferiu não surtiram efeito e ficou tudo igual na diferença entre ambos na geral (2.22 minutos), já que ambos cruzaram a linha de meta a 3.23 minutos, na 5.ª e 6.ª posições, respetivamente.A única mudança é mesmo o facto do esloveno ter subido a segundo, por troca com Romain Bardet. O francês, refira-se, caiu mesmo para 4.º na geral (a 2.35 de Vingegaard), já que foi também ultrapassado por Geraint Thomas (a 2.26 do líder).Quanto Nelson Oliveira, o único português ainda em prova, andou escapado na primeira fuga do dia, mas acabou por ser 58.º, a 22.17 de Pidcock. Na geral é agora 74.º, a 1:40.33 horas.1. Thomas Pidcock, GB (INEOS), 4:55.24 horas2. Louis Meintjes, Afs (Intermarché-Wanty-Gobert), 48 segundos3. Chris Froome, GB (Israel-Premier Tech), a 02.06 minutos4. Neilson Powless, EUA (EF Education-EasyPost), a 02.295. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), 03.236. Jonas Vingegaard, Din (Jumbo-Visma), m.t.7. Geraint Thomas, GB (INEOS), m.t.8. Enric Mas, Esp (Movistar), a 03.269. Sepp Kuss, EUA (Jumbo-Visma), m.t.10. Giulio Ciccone, Ita (Trek-Segafredo), a 03.3211. Romain Bardet, Fra (DSM), a 03.4212. Adam Yates, GB (INEOS), a 04.0113. David Gaudu, Fra (Groupama-FDJ), a 04.1714. Nairo Quintana, Col (Arkéa Samsic), a 04.44(...)27. Primoz Roglic, Slo (Jumbo-Visma), 11.0658. Nelson Oliveira, Por (Movistar), a 22.171. Jonas Vingegaard, Din (Jumbo-Visma), 46:28.46 horas2. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), a 02.22 minutos3. Geraint Thomas, GB (INEOS), a 02.264. Romain Bardet, Fra (DSM), a 02.355. Adam Yates, GB (INEOS), a 03.446. Nairo Quintana, Col (Arkéa Samsic), a 03.587. David Gaudu, Fra (Groupama-FDJ), a 04.078. Thomas Pidcock, GB (INEOS), a 07.399. Enric Mas, Esp (Movistar), a 09.3210. Aleksandr Vlasov, Rus (BORA-hansgrohe), a 10.06(...)15. Primoz Roglic, Slo (Jumbo-Visma), a 21.3729. Chris Froome, GB (Israel-Premier Tech), a 54.1674. Nelson Oliveira, Por (Movistar), a 1:40.33 horas