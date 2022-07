Van Aert já garantiu camisola verde no Tour: «Só tenho de manter-me em cima da bicicleta até domingo»

Wout van Aert (Jumbo-Visma) só precisa de manter-se "em cima da bicicleta" para subir ao pódio nos Campos Elísios, depois de esta quarta-feira ter assegurado matematicamente a camisola verde da Volta a França.

"Disseram-me que a camisola verde estava conquistada. Agora, só tenho de manter-me em cima da bicicleta até domingo", brincou o belga de 27 anos.

Van Aert conquistou hoje 17 pontos, num sprint intermédio, no decurso da 17.ª etapa e garantiu matematicamente que não pode ser ultrapassado pelo seu mais direto perseguidor, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Com quatro etapas por disputar, 'WVA' soma 416 pontos, mais 214 do que o bicampeão em título do Tour.

O domínio de Van Aert, que é, juntamente com o seu colega Jonas Vingegaard e Pogacar, uma das grandes figuras da 109.ª Volta a França, na classificação por pontos é ainda mais expressivo se comparado com os números dos anteriores vencedores da camisola verde: Mark Cavendish conquistou-a com 337 pontos em 2021 e Sam Bennett com 380 em 2020.

É preciso recuar a Peter Sagan, o recordista de vitórias naquela classificação (sete), para encontrar números semelhantes: em 2018, o eslovaco somou 477.

Vencedor de duas etapas (a quarta e a oitava) e dono da camisola amarela durante quatro jornadas, o ciclista da Jumbo-Visma concretizou assim o objetivo a que se propôs neste Tour e que assumiu antes do arranque da prova, em 1 de julho, em Copenhaga, na Dinamarca.