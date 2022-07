Van Aert vence contrarrelógio e Vingegaard fica à beira da consagração no Tour

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista belga Wout van Aert conquistou este sábado a terceira vitória na 109.ª Volta a França, a sexta da Jumbo-Visma, ao impor-se no contrarrelógio da penúltima etapa ao camisola amarela, o dinamarquês Jonas Vingegaard.

Van Aert cumpriu os 40,7 quilómetros entre Lacapelle-Marival e Rocamadour em 47.59 minutos, sendo 19 segundos mais rápido do que o seu companheiro de equipa, segundo e virtual vencedor do Tour, e 27 do que o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), terceiro.

Vingegaard vai partir, no domingo, para a etapa de consagração da 109.ª edição da Volta a França, uma ligação de 115,6 quilómetros entre a zona parisiense de La Défense e o coração dos Campos Elísios, com 03.34 minutos de vantagem sobre Pogacar, o vencedor das últimas duas edições, e 08.13 sobre Geraint Thomas (INEOS), o campeão de 2018 e 'vice' de 2019 que vai regressar ao pódio final como terceiro classificado.



- Classificação da 20.ª etapa:



1. Wout van Aert, Bel (Jumbo-Visma), 47.59 minutos. (média: 50,893 km/h).



2. Jonas Vingegaard, Din (Jumbo-Visma), a 19 segundos.



3. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), a 27.



4. Geraint Thomas, GB (INEOS), a 32.



5. Filippo Ganna, Ita (INEOS), a 42.





6. Bauke Mollema, Hol (Trek-Segafredo), a 01.22 minutos.7. Mattia Cattaneo, Ita (Quick-Step Alpha Vinyl), a 01.25.8. Fred Wright, GB (Bahrain Victorious), a 01.32.9. Maximilian Schachmann, Ale (BORA-hansgrohe), a 01.37.10. Jan Tratnik, Slo (Bahrain Victorious), a 01.48.(...)18. Aleksandr Vlasov, Rus (BORA-hansgrohe), a 02.46.25. Romain Bardet, Fra (DSM), a 03.10.26. David Gaudu, Fra (Groupama-FDJ), m.t.32. Alexey Lutsenko, Caz (Astana), a 03.37.42. Nairo Quintana, Col (Arkéa Samsic), a 04.08.56. Nelson Oliveira, Por (Movistar), a 04.48.65. Adam Yates, GB (INEOS), a 05.25.71. Louis Meintjes, Afs (Intermarché-Wanty-Gobert), a 05.48.1. Jonas Vingegaard, Din (Jumbo-Visma), 76:33.57 horas.2. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), a 03.34 minutos.3. Geraint Thomas, GB (INEOS), a 08.13.4. David Gaudu, Fra (Groupama-FDJ), a 13.56.5. Aleksandr Vlasov, Rus (BORA-hansgrohe), a 16.37.6. Nairo Quintana, Col (Arkéa Samsic), a 17.24.7. Romain Bardet, Fra (DSM), a 19.02.8. Louis Meintjes, Afs (Intermarché-Wanty-Gobert), a 19.12.9. Alexey Lutsenko, Caz (Astana), a 23.47.10. Adam Yates, GB (INEOS), a 25.43.(...)55. Nelson Oliveira, Por (Movistar), a 02:58.30 horas.