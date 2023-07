Vingegaard: «Até duvidei dos dados que via no meu medidor de potência!»

Jonas Vingegaard destroçou toda a concorrência e deixou a vitória no Tour 'encomendada', ao ganhar mais de um minuto e meio para Tadej Pogacar no contrarrelógio desta terça-feira . Foi uma verdadeira atuação de gala para o ciclista dinamarquês, que até deixou o próprio impressionado com aquilo que ia fazendo, conforme o próprio confessou aos jornalistas pouco depois de cruzar a linha de meta em Combloux."Foi um dos meus melhores dias de sempre, tão bom que até houve um momento em que duvidei dos dados que via no meu medidor de potência. Eram tão elevados! Mas preparei-me para isto durante muito tempo e agora o trabalho duro dá resultados", começou por dizer o dinamarquês, que não teve qualquer problema em partilhar os dados de que falava. "Foi na zona plana. Estava a conter-me e a pensar que queria fazer em torno dos 360 watts. Contudo, acabei por fazer 380 watts entre essas duas subidas".Vingegaard explicou depois a sua estratégia de corrida neste dia. "Nunca me deram os parciais de tempo. Diziam apenas que estava a fazer as coisas muito bem, mas quando começas a ver o carro da frente [o da UAE] isso dá-te muita motivação. Havia uma subida cedo, onde tinhas de ir forte, mas sem exagerar, caso contrário rebentavas. Depois dessa subida, era uma questão de recuperar na descida e controlar energias na parte plana. Depois disso, na última subida, era hora de ir forte outra vez, mas sempre poupando alguma coisa, por causa do último esforço antes da meta. Acho que hoje até me surpreendi a mim mesmo pelo contrarrelógio que fiz. Não esperava que fosse tão bom. Mas cumpri o meu plano na perfeição. Esta é a minha primeira vitória num contrarrelógio e estou muito orgulhoso."Com 1.48 minutos de avanço, o dinamarquês pode ter uma boa vantagem para Pogacar, mas a mente está já nas duas etapas de montanha que se seguem, com uma garantia: "vamos lutar até Paris".