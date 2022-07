Vingegaard destaca "obra prima" da Jumbo: «Ver o Wout van Aert a fazer descolar o Pogacar...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jonas Vingegaard destacou esta quinta-feira "a obra-prima" que foi a exibição da Jumbo-Visma na 18.ª etapa do Tour'2022, congratulando-se por ter conseguido aumentar a diferença para o segundo da geral, Tadej Pogacar.

"É uma boa maneira de o dizer, foi uma obra-prima. Toda a equipa esteve forte hoje", defendeu o camisola amarela, depois de coroar-se vencedor no alto do Hautacam, com 1.04 minutos de vantagem sobre o esloveno da UAE Emirates.

Quando cortou a meta, após conquistar a segunda vitória em etapas no Tour, o dinamarquês estava "simplesmente feliz por ter finalmente acabado". "[A tirada] foi incrivelmente dura. Claro que estou verdadeiramente contente por ter vencido a etapa. Agora, faltam dois dias até Paris, temos de nos manter focados e encarar dia a dia", disse, preferindo, novamente, não falar sobre o triunfo final na Grande Boucle, que deverá ter ficado definitivamente sentenciado.

O enorme gesto de fair play de Vingegaard com Pogacar: esloveno caiu e dinamarquês esperou

Vingegaard agradeceu aos seus companheiros de equipa, que "foram excecionais" na derradeira etapa de montanha da 109.ª Volta a França. "Ver o Wout van Aert a fazer descolar o Pogacar... o Sepp Kuss foi incrível, todos foram. Obrigado a eles, não teria feito isto sem eles", afirmou, dizendo-se "muito contente por ainda estar de amarelo" e por ter aumentado ainda mais a sua liderança na geral, fixada agora em 3.26 minutos de vantagem em relação ao bicampeão em título da prova.

A jornada do dinamarquês de 25 anos ficou ainda marcada pelo gesto de fair play que teve na descida de Spandelles, quando aguardou por Pogacar, que caiu, aparentemente sem consequências. "Ele falhou a curva, entrou na gravilha e tentou tirar a bicicleta, mas ela desapareceu debaixo dele. Então, esperei por ele", limitou-se a dizer, sobre uma atitude amplamente elogiada pela comunidade velocipédica.