Vingegaard e a luta com Pogacar: «Ele estava muito forte, mas eu também»

Depois da grande etapa da véspera, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) teve esta quinta-feira o seu primeiro dia com a camisola de líder, indumentária que lhe permitiu viver "uma jornada excecional"."Vestir esta camisola é o sonho de todos os ciclistas e poder fazê-lo no meio de tanta gente é algo especial", disse, referindo-se aos milhares de adeptos que aproveitaram o dia de feriado nacional para apoiarem os ciclistas na subida ao Alpe d'Huez.Vingegaard explicou que a tática da sua equipa foi endurecer a corrida, para evitar ataques e que a escalada até à meta "fosse menos explosiva", e congratulou-se por ter conseguido responder aos ataques do seu 'vice' na geral, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates)"Ele estava muito forte, mas eu também estava. Não perdi tempo, foi uma boa jornada", resumiu o dinamarquês, que tem 2.22 minutos de vantagem sobre o bicampeão em título na geral.