Vingegaard: «Estamos totalmente limpos, todos! Têm de confiar em nós»

É uma pergunta e dúvida recorrente, que está sempre no ar a cada ano, muito por culpa do passado sombrio que levou mesmo ao 'apagar' de vários campeões do Tour. Jonas Vingegaard e a sua Jumbo-Visma estão limpos e podem garantir que não recorreram a substâncias dopantes? A questão foi feita este sábado ao dinamarquês e a resposta do (futuro) vencedor da Volta à França foi clara."Estamos totalmente limpos, todos! E posso dizê-lo a todo vós. Nenhum de nós está a tomar coisas ilegais. Creio que somos tão bons pela preparação que temos. Levamos os estágios em altitude para outros níveis e tudo o resto. Os materiais, a comida, o treino. Creio que a equipa é a melhor. É por isso que têm de confiar em nós", disse o camisola amarela, sempre no seu tom super tranquilo.Situação diferente foi quando Wout van Aert, o 'super combativo' deste Tour'2022, recebeu a mesma questão. "Não quero responder a essa questão. É uma pergunta de merda. Fazem-na sempre que alguém ganha o Tour... Quer dizer que agora, quando te exibes neste nível, temos sempre de nos defendermos? Não entendo. Trabalhámos imenso para isto e o ciclismo mudou. Não gosto de ter sempre de estar a responder a estas coisas. Temos de passar por testes todo o ano, não apenas no Tour, vão até às nossas casas. Não 'aterrámos' aqui vindos do nada", atirou o belga, que sai deste Tour como o ciclista que mais animou a corrida.